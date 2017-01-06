Измир. Турция. 18 человек, подозреваемых в причастности к теракту в Измире, задержаны в Турции.

Как пишет Life, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил о задержании 18 подозреваемых в причастности к теракту, во время которого погибли полицейский и сотрудник суда. По мнению турецких властей, организатором террористической акции является Рабочая партия Курдистана.

5 января в Измире произошел взрыв у здания суда, после чего началась перестрелка. В результате погибли 4 человека – полицейский, сотрудник суда и двое боевиков. Ещё одному из террористов удалось скрыться с места преступления.