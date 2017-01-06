Оберхоф. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 26 место в спринтерской гонке на этапе кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. На огневых рубежах подопечная Валерия Медведцева допустила 2 промаха.

Отметим, что обе мишени Кайшева не смогла закрыть при стрельбе лежа, но уже на «стойке» представительница родникового края отработала «чисто» и расположилась на промежуточном 25 месте, проигрывая лидеру гонки чешской спортсменке Габриэле Коукаловой минуту и 22 секунды.

На отсечке в 6,2 км Кайшева потеряла одну позицию, а на финише в итоге заняла 26 место с отставанием в минуту и 49 секунд. Этот результат позволит биатлонистке принять участие в гонке преследования.

«Да, конечно, я волновалась. Больше чем в прошлом году в Поклюке. Но состояние немного лучше в этот раз, стрельба точно такая же и нужно ее исправлять. Первый рубеж два промаха, там были проблемы небольшие с винтовкой, пришлось взять дополнительный патрон, а стойку отработала хорошо. Практику прохождения получила большую. В пасьюте (гонка преследования – прим. ред) учту все ошибки и добавлю в скорости», - заявила Ульяна Кайшева после спринтерской гонки в Оберхофе.

Отметим, что представительница Удмуртии показала лучший ход среди российской команды. На финише из представительниц национальной команды Кайшеву обогнала только Татьяна Акимова (14 место).

Победительницей спринта стала Габриэла Коукалова из Чехии, «серебро» завоевала представительница Суоми Кайса Мякяряйнен, бронзовая медаль досталась Мари Дорен-Абер из Франции.