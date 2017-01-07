Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска убрали с улиц города 1406 тонн снега за сутки с 6 на 7 января. Параллельно очищены зоны 94 пешеходных переходов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для уборки снега с обочин городских дорог на ряде улиц временно установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с 22:00 7 января до 8:00 8 января:

на улице Кооперативной от Красногеройской до Базисной

на улице 7-ой Подлесной от улицы 30 лет Победы до Нижней

на улице Союзной от проспекта Калашников до улицы Ленина

на улице Базарная площадь

на улице Гольянский поселок

Муниципалитет также напоминает, что горожане могут подать жалобы на нерадивых подрядчиков в информационно-диспетчерскую службу по телефону 072 или с мобильного телефона по номеру 998-072, либо в «Службу благоустройства и дорожного хозяйства» по телефону 78-72-78.