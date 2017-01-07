Нью-Йорк. США. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на источник в Демократической партии США таблоида New York Daily News.

Сторонники Хиллари советуют ей бросить вызов действующему мэру Биллу де Блазио, который отказался поддержать ее выдвижение на пост президента США.

Комментариев от самой Клинтон пока не поступало.

Также в прессе отмечается, что будущий кандидат в мэры должен жить в Нью-Йорке, в то время как Хиллари проживает в городке Чаппакуа.