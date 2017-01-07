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Январь 2017
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СМИ: Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Самабывший кандидат в президенты США не комментирует эту информацию.

СМИ: Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка
Фото:pixabay.com
выборы, США, Нью-Йорк, Клинтон, мэр


10:29

Нью-Йорк. США. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на источник в Демократической партии США таблоида New York Daily News.

Сторонники Хиллари советуют ей бросить вызов действующему мэру Биллу де Блазио, который отказался поддержать ее выдвижение на пост президента США.

Комментариев от самой Клинтон пока не поступало.

Также в прессе отмечается, что будущий кандидат в мэры должен жить в Нью-Йорке, в то время как Хиллари проживает в городке Чаппакуа.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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