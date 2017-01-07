Москва. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Соответствующее обращение распространила пресс-служба Кремля.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - говорится в сообщении.

Также Путин отметил особую роль Российской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении нравственных и моральных ценностей, сбережении исторического и культурного наследия. Кроме того, особая роль отводится в работе церкви в образовании, просвещении и благотворительности, укреплении семьи и воспитании детей. Вся работа на сохранение мира и согласия в стране заслуживает, по мнению Президента, глубокой признательности и уважение.

Владимир Путин пожелал православным христианам здоровья, успехов и благополучия.