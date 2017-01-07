Ижевск. Удмуртия. Отравившуюся курительными смесями несовершеннолетнюю девушку доставили в республиканский наркодиспансер из кафе, расположенного в Устиновском районе Ижевска. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртии, по данному факту проводится проверка.

Наркологи поставили 17-летней ижевчанке диагноз: «острое отравление курительными смесями, алкогольное опьянение».

Полицейские просят сообщать о фактах продажи и применения наркотических средств по телефонам в Ижевске:

44-77-33 – управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике;

557-145, 419-123, 419-002, с сотовых 022 – дежурная часть МВД по Удмуртской Республике;

419-373, 419-474, 419-575 – телефоны доверия МВД по Удмуртской Республике.

Можно написать письмо по адресу управления по контролю за оборотом наркотиков: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 120.