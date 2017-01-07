Глазов. Удмуртия. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2112» погиб в ДТП на трассе Глазов-Игра. 45-летний мужчина находился в автомобиле, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «Митсубиси Лансером», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в 13:30 в пятницу, 6 января, на 69 километре автодороги в Глазовском районе. Водитель «двеннадцатой» – 40-летняя женина – не справилась с управлением. В результате, она сама и 9-летний ребенок, который перевозился без удерживающего устройства, получили серьезные травмы. Еще один пассажир погиб.

По сообщению Glazovlife, помощь понадобилась также пассажирам «Лансера» - 20летней женщине и 13-летнему подростку. Также со ссылкой на Госавтоинспекцию журналисты портала утверждают, что женщина за рулем «ВАЗа» не имела права управления автомобилем – срок действия её документов истек еще в 2015 году, за что уже привлекалась к ответственности.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращает внимание на неумение водителей здраво оценить обстановку на дороге – расстояние и время, необходимое для обгона. Из-за этого регулярно происходят аварии с особо тяжкими последствиями для всех участников дорожного движения.