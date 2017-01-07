Москва. Историческая драма «Викинг» собрала в прокате миллиард рублей за девять дней. Это новый российский рекорд по сборам в кинотеатрах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал «Кинобизнес сегодня».

«Викинг» стал шестой российской картиной преодолевшей рубеж в миллиард рублей. Предыдущее достижение принадлежало картине «Сталинград», которая преодолела эту отметку за 11 дней проката.

Историческая драма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука повествует о предхристианском периоде Руси. В ролях снялись Данила Козловский, Светлана Ходченкова и другие.