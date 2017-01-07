Ижевск. Удмуртия. Ряд управляющих компаний и ТСЖ в Ижевске привлекут к административной ответственности за нерасчищенные от снега дороги вдоль домов. Об этом доложили в ходе заседания оперативного штаба по уборке улично-дорожной сети города главы администраций районов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Всего при проверках выявили 56 нарушений, из них 14 – повторно. В Индустриальном районе из 98 проверенных дворов проблемы обнаружились в 13. В Ленинском районе – в 2 из 58 проверенных, В Октябрьском – в 12 из 117 дворов, В Первомайском – в 16 из 170, В Устиновском проверили 102 двора, нарушения зафиксировали в 13.

Все управляющие организации, нарушающие правила благоустройства привлекут к административной ответственности.

За субботу, 7 января, дорожная техника должна расчистить проезжую часть в микрорайоне Люлли, на улицах Ильфата Закирова, Фронтовой, Индустриальной, Ипподромной, в поселке Вараксино. Снег коммунальщики вывезут с улицы Буммашевской, поработают на улицах Молодежной, Петрова, Труда, Союзная и 40 лет Победы. Расширят пешеходные переходы на переулке Спартаковском. Межквартальные проезды очистят в районе улиц 9-е Января, Дзержинского, Буммашевской (от Удмуртской до Дзержинского), Удмуртской.

Особое внимание в эти дни глава Ижевска Юрий Тюрин указал уделять очистке от снега территории возле детских садов, школ и социальных учреждений.

Муниципальные власти напоминают, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию и ремонту дорог горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», тел. 78-72-78.

Кроме этого, жители города могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.