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Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали в Удмуртии

Всего специалисты Роспотребнадзора провели 11 проверок.

Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали в Удмуртии
Фото:пресс-служба МВД Удмуртии
проверки, Роспотребнадзор, Ижевск, Удмуртия, Управления Роспотребнадзора по УР, штраф


15:52

Ижевск. Удмуртия. Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали специалисты республиканского Роспотребнадзора совместно с МВД Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под запрет  попали 445 флаконов косметических лосьонов, концентратов для ванн и этилового спирта.

Все действия осуществляются в рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Ранее за выявленные нарушения при обороте спиртосодержащей продукции специалисты ведомства составили 8 протоколов об административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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