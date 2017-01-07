Ижевск. Удмуртия. Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали специалисты республиканского Роспотребнадзора совместно с МВД Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под запрет попали 445 флаконов косметических лосьонов, концентратов для ванн и этилового спирта.

Все действия осуществляются в рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Ранее за выявленные нарушения при обороте спиртосодержащей продукции специалисты ведомства составили 8 протоколов об административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей.