Вашингтон. США. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад разведки о действиях хакеров во время проведения выборов. По мнению будущего главы государства, не существует никаких доказательств того, что хакеры как-то повлияли на результаты выборов.

«Машины для голосования не трогали!», - написал Трамп в своем микроблоге.

Donald J. Trump on Twitter

Взлом серверов Демократической партии Трамп связал с их низкой защищенностью.

Ранее национальная разведка США выпустила доклад, в котором сказано, что правительство России и лично Владимир Путин пытались оказать влияние на исход выборов в США.