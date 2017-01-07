Ижевск. Удмуртия. Вспоминать о салатах и немного отвлечься перед долгожданным выходом на любимую работу можно на организованных новогодних мероприятиях. Информагентство «Сусанин» подготовило список мест, где можно приятно провести время в воскресенье, 8 января.

На Центральной площади города в 16:00 состоится представление «Исполнение желаний» с участием детских творческих коллективов.

В муниципальном выставочном центре «Галлерея» последний день можно познакомиться с выставкой «Нежный войлок», где представлены работы Анны Ситниковой и Ирины Колесниковой.

В «Русском доме» готовы вновь представить игровую программу «Новогоднее путешествие». Начало в 13:00.

Государственный национальный театр представляет сказку «Волшебник изумрудного города» с новогодней интермедией вокруг елки. Начало в 10:00 и в 13:00. (3+)

Русский драматический театр приглашает к 11:00 часам на сказку «Белоснежка и семь гномов»(6+)

Кукольный театр представит спектакль «Господа метелица». Начально в 10:00, 13:00 и 16:00. (0+)