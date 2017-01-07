Королев. Московская область. Пункты обогрева для жителей оставшихся без отопления домов развернули в подмосковном Королеве. Без теплоносителя остается еще 16 домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию наукограда.

«Подача тепла пока, к сожалению, не восстановлена. Большой объем сварочных и земляных работ. Сейчас прогноз 18:00 (...) Для жителей установлены два пункта обогрева, на всякий случай, в ближайших социальных объектах - двух школах, и в самих домах управляющие компании организовывают обогревание - устанавливают тепловые пушки", - сказал собеседник агентства.

Коммунальные службы обнаружили участок теплотрассы, на котором произошла авария, оставившая без отопления жителей 59 многоквартирных домов. Ранее планировалось завершить все работы к 16:00.