Оберхоф. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 27 место в гонке преследования на этапе кубка мира в немецком Оберхофе. Отметим, что стреляющая лыжница из Можги стартовала также с 27-го места после спринта.

На первом рубеже Кайшева допустила один промах четвертым патроном, после чего «откатилась» за пределы третьего десятка, проигрывая лидеру Габриэле Коукаловой более двух с половиной минут.

На второй стрельбе представительница Удмуртии вновь промахнулась, но на этот раз дважды. После преодоления штрафных кругов Кайшева сохранила свои позиции, однако отрыв до Коукаловой вырос практически на минуту.

Третий рубеж биатлонистка отработала «чисто», поднявшись на 25 место, а на заключительной стрельбе допустила один промах. Отметим, что после предпоследнего рубежа поменялся лидер гонки – вперед вышла француженка Мари Дорен-Абер, после того как Коукалова допустила два промаха.

В итоге, выиграла пасьют Дорен-Абер, второй финишировала чешская спортсменка Коукалова, «бронза» досталась Кайсе Мякяряйнен из Финляндии.

На финише Кайшева проиграла 3 минуты и 56 секунд.