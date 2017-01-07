Киев. Украина. Служба безопасности Украины собирается «провести определенную работу» с депутатов Рады Надеждой Савченко, которая ранее завила о своем намерении опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

«Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (...) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", - приводит агентство слова советника главы СБУ Юрия Тандита, которые прозвучали в эфире телеканала «112 Украина».

Он также выступил против распространения информации, которая может навредить тем, кто находится в плену, а также их родственникам и близким людям.