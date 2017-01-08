Ижевск. Удмуртия. Рождественские гулянья и богослужения в Удмуртии прошли без нарушений общественного порядка, участие в них приняли около 5000 взрослых и 1400 детей. Об этом сообщает в воскресенье, 8 января, пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, накануне в 17-ти населенных пунктах республики прошли 1 публичное мероприятие, 29 концертов и выступлений, 3 спортивных мероприятия и 30 праздничных богослужений.

«На охрану общественного порядка на данных мероприятиях было задействовано: 90 сотрудников полиции, 6 сотрудников вневедомственной охраны, 10 сотрудников частных охранных организаций, 31 представитель ДНД (добровольные народные дружины – прим. ред.) и 4 представителя казачества», - сообщает полиция Удмуртии.

В свою очередь пресс-служба Ижевской епархии сообщает, что главные торжества в рождественскую ночь состоялись в Михайловском соборе столицы Удмуртии. Здесь прошла ночная божественная литургия, которую возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.