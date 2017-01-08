Ижевск. Удмуртия. Частичное обрушение кровли 4-х квартирного дома произошло в городе Металлургов в Ижевске в ночь с субботы на воскресенье, 8 января. Об этом информагентству «Сусанин» сообщила замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

По данным ведомства, инцидент произошел около 12 часов ночи на улице 50 лет ВЛКСМ. По предварительным данным обрушение части шиферной кровли произошло из-за того, что управляющая компания не почистила вовремя крышу от снега.

В доме проживают 33 человека, никто из них не пострадал. Чердачные перекрытия не пострадали, эвакуация жильцов не проводилась.

«Главное управление МЧС России по Удмуртии держит инцидент на контроле. Ремонтом крыши должна заняться управляющая компания», - пояснила Митрофанова.