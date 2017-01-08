Сеул. Республика Корея. Америка и Корея создадут специальную бригаду, члены которой должны будут убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в случае начала войны на полуострове. Об этом сообщает в воскресенье, 8 января, южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, на слова которого ссылается агентство, несмотря на то, что бригаду сформируют и обучат в США, ее члены «будут адаптированы к особым условиям полуострова».

Задача диверсионной группы на случай войны на Корейском полуострове состоит в физическом устранении военного командования Пхеньяна, в том числе, лично северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В состав бригады могут войти от 1000 до 2000 человек. Ее формирование запланировано на 2017 год. Кроме того, Корея намерена увеличить число совместных военных учений с американской стороной.