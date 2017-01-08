Москва. Температура воздуха в Московской области в ночь с субботы на воскресенье, 8 января, опустилась до отметки в –36 градусов Цельсия. Об этом сообщается на сайте телеканала Russia Today.

Самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Клину. Здесь термометры показывали –36,2 градуса.

«В Москве в то же время было несколько теплее, чем предыдущей ночью: –27,7 °С против –29,4 °С в субботу, 7 января», - сообщает телеканал.

Ранее синоптики Гидрометцентра объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов.