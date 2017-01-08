Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 9 января, в Удмуртии похолодает до минус 25-30 градусов Цельсия. Об этом, со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

В ночь на понедельник, 9 января, столбик термометра опустится до минус 28-33 градусов Цельсия, в северных районах республики может похолодать до –38 градусов. Днем станет немного «теплее»: от – 25 до – 30 градусов в целом по региону, до – 34 градус в северных районах Удмуртии.

В связи с похолоданием спасатели дали жителям республики рекомендации по поведению в морозы:

1. Соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи.

2. Ограничить использование электронагревательных приборов или установить их поочередное использование.

3. Не допускать перекала печей, не оставлять детей одних дома при топке печи.

4. Закончить топить печь за два часа до сна.

5. Водителям, соблюдать дистанцию на автодороге, не использовать открытый огонь при отогреве топливной системы и других узлов автомобиля.

6. Не находиться на морозе слишком долго, одеваться теплее, воздержаться от принятия спиртных напитков и курения.

7. Не использовать для обогрева помещений и отопительных приборов источники открытого огня.

8. В случае аварий на системах теплоснабжения незамедлительно доложить о возникшей неполадке в управляющую компанию.