Ижевск. Удмуртия. Обрушение кровли многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛСКМ в Ижевске вывело из строя отопительную систему здания. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

По данным городской администрации, обслуживанием дома занимается «Ижевская управляющая компания». В результате обрушения кровли, которое произошло в ночь с субботы, на воскресенье, 8 января, упавшая подстропильная балка повредила систему отопления. Без тепла остались 40 квартир.

«К 6.00 8 января в 31 квартире полностью восстановлено теплоснабжение, в 9 квартирах – частично», - сообщают городские власти.

Сейчас работники управляющей компании очищают чердачные помещения от мусора и проводят сварочные работы. После этого будет восстановлено теплоснабжение оставшихся 9 квартир. Планируется, что это должно произойти не позднее 18:00.

Четырехэтажный 3-подъездный дом №49 по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Металлургов построили в 1964 году. В воскресенье на месте происшествия побывал глава Ижевска Юрий Тюрин. Руководитель столицы Удмуртии поручил своему заместителю по ЖКХ Сергею Задорожному, а также главе администрации Октябрьского района Валерию Мартынову «контролировать оперативность проведения восстановительных работ, которые выполняет «Ижевская управляющая компания», отслеживать их качество.

«Представители управляющей компании составляют акты для проведения работы по возмещению ущерба собственникам помещений в жилом доме», - сообщает пресс-служба Ижевска.

Ранее представитель главного управления МЧС России по Удмуртии сообщала, что предварительной причиной обрушения кровли стал снег, который вовремя не убрали с крыши.