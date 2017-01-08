Москва. Пострадавший во время взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве 29-летний уроженец Таджикистана скончался в одной из московских клиник. Об этом сообщает Life.ru.

Азизбек Чалолов скончался накануне, в 16:00 мск, не приходя в сознание.

«У Чалолова был сильнейший ожог головы, ожоги конечностей и глаз, а также баротравма и ожоговый шок. Мужчина пролежал в больнице больше двух недель, подключённый к аппарату искусственной вентиляции легких. В последние дни его состояние заметно ухудшилось, и он скончался, не приходя в себя», - цитирует Life источник в медицинских кругах столицы.

Газовый баллон на стройплощадке станции «Коломенская» взорвался 22 декабря около 10 часов утра мск. Причиной трагедии стала халатность рабочих. В результате происшествия в больнице оказались 11 человек, двое из которых до сих пор остаются в медучреждениях.

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