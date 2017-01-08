Дуйсбург. ФРГ. Вооруженный ножом мужчина ворвался в полицейский участок в городе Дуйсбург на западе Германии и пытался ранить стражей порядка. Об этом пишут «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

«Прежде чем напасть на полицейских, злоумышленник порезал ножом одного человека в квартире, расположенной на улице Бергхайм, и еще одного на улице. После этого он попытался ранить дежурного правоохранителя и был застрелен», - сообщает издание.

Один из раненных оказался в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас полицейские выясняют мотивы, которые толкнули мужчину на это преступление.