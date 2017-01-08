Ижевск. Удмуртия. Инспекторы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Удмуртии проведут рейды по факту неисполнения распоряжение инспекции об очистке от наледи и снега крыш многоквартирных домов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель региональной ГЖИ Марат Исмагилов.

Причиной проверок стало разрушение подстропильной балки на крыше 4-этажного дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске, которое привело к выходу их строя отопительной системы здания и частичному обрушению кровли в ночь с субботы, на воскресенье, 8 января. Из-за аварии без тепла остались 9 из 40 квартир. На месте происшествия побывал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

«Со стороны УК имеются нарушения по очистке крыши от снега, будет штраф. Инспектора проводят осмотр общего имущества и квартир, в которых произошло подтопление водой из системы отопления. Пока в квартирах температура нормальная. Отопление должно быть запущено в отключенные стояки вечером. Причиненный ущерб собственникам должен быть возмещен «Ижевской управляющей компанией», - написал Исмалигов.

Он также сообщил, что что крыша 52-летнего дома никогда не менялась и требовался капитальный ремонт кровли.

«Дома с большим сроком эксплуатации требуют большого внимания при выполнении работ УК, требуются более частые осмотры. Нельзя допускать скопления снега на таких крышах особенно», - считает главный жилищный инспектор Удмуртии.

По словам Марата Исмагилова, не все управляющие компании и ТСЖ исполняют предостережение ГЖИ от 3 января 2017 года «Об очистке от снега и наледи крыш и козырьков в многоквартирных домах», поэтому с 9 января инспекторы Госжилинспекции проведут рейды «по выявлению фактов нарушений» во всех муниципальных образованиях.