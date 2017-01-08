Ижевск. Удмуртия. Установка временных дорожных знаков, запрещающих парковку, будет продолжаться в Ижевске до конца зимы. Об этом стало известно в воскресенье, 8 января, на очередном заседании оперативного штаба по вопросам очистки улиц столицы Удмуртии от снега.

Автолюбителям, оставившим свои машины под запрещающим знаком, грозит административный штраф в 1,5 тыс. рублей.

«Работы по установке временных дорожных знаков на улицах города будут продолжены в течение всего зимнего периода, чтобы дорожные службы имели возможность своевременно расчищать улицы от снега, организовав совместно с ГИБДД работу по эвакуации транспорта, припаркованного на обочинах дорог, в зоне действия знаков «Остановка запрещена», - сообщает пресс-служба Ижевска.

Кроме того, руководитель столицы Удмуртии Юрий Тюрин, проводивший заседание штаба, поручил коммунальным службам города очистить к понедельнику, 9 января, территории социальных объектов и убрать снежные валы возле пешеходных переходов.

«Перед началом учебного процесса все пешеходные переходы вблизи детских садов и школ должны быть приведены в порядок. К содержанию объектов улично-дорожной сети в зимнее время необходимо подходить комплексно: после уборки магистральных дорог сразу надо расчищать пешеходные переходы, вывозить снег, обеспечивая безопасность дорожного движения. Кроме того, следует продолжить работу с нерадивыми управляющими компаниями по содержанию не только придомовых территорий, но и въездов во дворы», - сказал Тюрин.

По данным коммунальных служб, за последние сутки с дорог столицы Удмуртии вывезли 408 тонн снега, расход противогололедных материалов составил 465 тонн.