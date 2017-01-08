Ижевск. Удмуртия. Систему теплоснабжения дома №49 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске, поврежденную сломанной несущей балкой кровли, полностью восстановили. Об этом сообщает в воскресенье, 8 января, пресс-служба города.

По данным муниципалитета, аварийные работы закончились в 17:30. Теплоноситель подается во все квартиры 4-х этажного дома.

«В течение суток осуществлялся мониторинг температурного режима 9 квартир, где частично отсутствовало отопление. Ниже нормативных 18 градусов температура в этих квартирах не опускалась», - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что «Ижевская управляющая компания», которая обслуживает дом, приступит к ремонту участка кровли, рухнувшего во время обрушения балки, 9 января.

В свою очередь главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов написал на своей странице в Фейсбуке, что из-за аварии пострадало имущество жильцов в 6 квартирах дома. Он также сообщил, что в течение дня, пока устранялась авария, температура в жилых помещениях, оставшихся без тепла, оставалась нормативной. По состоянию на 16:30 замеры показывали 21 градус Цельсия.

«Проверочные мероприятия в отношении «Ижевской управляющей компании» продолжаются, устанавливаются факты, когда проводилась уборка снега с крыши, а также какие меры предпринимались управляющей организацией по внесению предложений в Региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов для выполнения Регоператором работ по капремонту крыши в этом доме», - рассказал Исмагилов.