Красногорск. Московская область. Пункты обогрева и временного размещения открыли в подмосковном Красногорске для людей, в чьих квартирах и домах отключилось отопление из-за аварии на котельной местного завода. Об этом написал в своем Инстаграме глава Красногорского района Михаил Сапунов.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы на котельной КМЗ (Красногорский завода им. Зверева – прим. ред.). Восстановлена циркуляция водоносителей, запущен один водогрейный котёл. Теплотрасса не разморожена. Развёрнуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии №2, школах №4 и №11 города Красногорска (на входе паспортный контроль)», - написал Сапунов.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы на котельной КМЗ. Восстановлена циркуляция водоносителей, запущен один водогрейный котёл. Теплотрасса не разморожена. Развёрнуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии №2, школах №4 и №11 города Красногорска (на входе паспортный контроль). #красногорск #котельная #отопление

По данным главного управления МЧС России по Московской области, аварий произошла в воскресенье, 8 августа, в 10:25 по местному времени.

«В результате технологического сбоя снижена подача теплоснабжения в 84 домах разной этажности, Социально значимые объекты: Красногорская ГБ № 3детские сады № 9и № 32, МОУ СОШ № 8», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также сказано, что к 16:25 мск сотрудникам котельной удалось заменить подающий насос и разогреть оба котла.