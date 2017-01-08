Иерусалим. Государство Израиль. Момент наезда грузовика на группу военнослужащих в Иерусалиме попал в объективы камер видеонаблюдения. По данным Life.ru, за рулем автомобиля находился террорист арабского происхождения Фади аль-Канбар.

Местные СМИ сообщили, что полиция преследовала большегруз, однако не смогла его остановить. Террориста уничтожили уже после того, как он сбил людей. При себе у него оказалось израильское водительского удостоверение.

דסק חדשות און ליין on Twitter

Правоохранительные органы Израиля расценили случившееся, как теракт.