Астрахань. Россия. Гандболистки ижевского «Университета» потерпели выездное поражение в матче против «Астраханочки». Первая встреча в новом году для «студенток» завершилась со счетом 34:21 в пользу хозяек паркета.

Первые 10 минут матча прошли в равной борьбе. На атаки подопечных Михаила Серегина ижевчанки отвечали своими результативными бросками. Как итог - разрыв всего в один мяч (5:4 в пользу «Астраханочки»). После этого хозяйки площадки окончательно перехватили инициативу и до 25-й минуты не позволяли «студенткам» поразить свои ворота. За это время «Астрахань», в основном благодаря удачным действиям Кристины Кожокарь, довела преимущество до 10 мячей (14:4). За последние 5 минут тайма «Университет» дважды поразил ворота соперница, на что противник ответил четырьмя результативным бросками. В итоге, команды ушли на перерыв при счете 18:7.

После тайм-аута «Астрахань» продолжила играть в спокойной манере, контролируя ход поединка. Стоит сказать, что во втором тайме «студентки» практически на каждую результативную атаку соперниц также отвечали забитым мячом. В середине игрового отрезка преимущество «Астрахани» составляло 12 мячей (26:14), а к концу матча увеличилось лишь на один зачетный балл – 34:21.

Самыми результативными игроками в составе «Университета» стали Виктория Вахрушева и Ольга Тургенева, отметившиеся пятью мячами. У «Астрахани» больше всех забили Кристина Кожокарь и Милана Таженова: 6 и 7 голов соответственно.

Отметим, что в составе «студенток» отсутствовала игрок края Наталья Решетникова, которая является одним из лидеров команды.

На данный момент «Университет» располагается на 9 месте, имея в активе 4 очка. Следующую игру ижевчанки проведут против «Динамо-Синары» в Волгограде 11 января.