Ижевск. Удмуртия. Ежегодный фестиваль из Удмуртии «Всемирный день пельменя» вошел в электронный сборник лучших туристических событий «Пора путешествовать по России». Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики республики, также в календаре представлено 85 мероприятий из 30 регионов России.

«Наш сборник «Пора путешествовать по России» по своему содержанию представляет собой календарь лучших туристических событий страны на 2017 год по версии Национальной премии «Russian Event Awards», - отметил основатель федеральных туристических премий «Russian Event Awards», «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «Медиа Тур» Геннадий Шаталов.

«Всемирный день пельменя» проводится каждый год в течение двух недель на различных площадках Удмуртии. В этом году фестиваль стартует 11 февраля.

Мероприятие является серебряным призером национальных премий «Russian Event Awards» и «Eventиада Awards». Сувенир фестиваля «Подушка-пельмень» обладатель гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир события».

Также напомним, что «Пельменный уикенд» победил во всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший событийный тур».