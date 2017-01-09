Киев. Президент Украины Петр Порошенко назвал книги, которые произвели на него впечатление в прошедшем 2016 году. Как сообщает «Газета.ру», в список вошли шесть произведений.

Среди них:

- «Воспоминания» Павла Скоропадского;

- «25 побед Украины» Александра Паиля;

- «Тамплиеры» Сергея Жадана;

- «Secondhand time» Светланы Алексиевич;

- «Антология украинской поэзии XX века» издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га»;

- «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской».

Под каждым произведением Порошенко сделал небольшую заметку.

«В истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отражались по несколько в год», «наши предки не могли не побеждать», - написал глава государства под книгой «25 побед Украины».

А под произведением про Малевича Порошенко добавил, что книга является «основательным сборником наследия Малевича в Киеве» и посвящена «киевскому периоду жизни самого известного киевлянина мира».