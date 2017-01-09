Рупольдинг. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира, который пройдет в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Помимо можгинской спортсменки в состав вошли Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Мужскую команду на соревнованиях представят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Евгений Гараничев.

«На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко, — рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович. — Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев».

В программе соревнования, которые пройдут с 11 по 15 января, мужская и женская эстафеты, а также спринт и гонка преследования.

Напомним, Ульяна Кайшева в этом сезоне уже выступала на мировом уровне. На этапе кубка мира в Оберхофе биатлонистка заняла 27-е место в спринте и повторила этот результат в гонке преследования, опередив всех россиянок.