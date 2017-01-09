Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, уважаемые читатели! Новогодние каникулы незаметно подошли к концу, и впереди нас ждет новая рабочая – первая в этом году – неделя. Мы расскажем вам самое интересное, о чем писали онлайн СМИ республики в праздники.

Но сначала о погоде, она сегодня морозная. Синоптики обещают ясный день, температура воздуха ночью -28...-33°С, днем -25...-30°С.

Более 150 человек пробежали «Рождественский полумарафон» в Ижевске. Как пишет «КП в Ижевске», 7 января в парке Кирова состоялся «Рождественский полумарафон». На старт вышли более 150 ижевчан, которые, не боясь ни снега, ни холода, решили преодолеть одну из трех дистанций - 3, 10 или 21 километр. Самым «возрастным» участникам исполнилось по 69 лет. А самым юным спортсменом стал двухмесячный малыш.

Бывший главный режиссер оперного театра в Ижевске выступил в необычной для себя роли рок-звезды. Филипп Разенков спел в составе рок-группы Safari в Ижевске. Концерт прошел в арт-центре «Грифон». Вместе с командой музыкантов он исполнил хиты Safari, снабдив каждую песню интересной историей или перформансом.

«Сам играю, сам пою, сам пишу. На самом деле это тоже борьба с тщеславием. Всё, что я делаю в этой группе - это самоирония. Всё в пародийном ключе на свою детскую мечту стать рок-звездой», - признался Филипп Разенков в интервью газете «Известия Удмуртской Республики».

В Удмуртии выбирают лучшего спортсмена года. Портал «SPORTUR» проводит голосование за лучшего спортсмена уходящего 2016 года в Удмуртии.

В десятке лучших - Давид Белявский (спортивная гимнастика), Арслан Гильмутдинов (паравелоспорт), Алина Загитова (фигурное катание), Эльвира Зиястинова (футбол), Денис Иванов (хоккей), Ульяна Кайшева (биатлон), Владислав Лекомцев (лыжные гонки и биатлон), Дмитрий Лысков (мини-футбол), Мария Черепанова (баскетбол), Алексей Чижов (шашки). Итоги голосования будут подведены 11 января, а отдать свой голос за лучшего спортсмена можно здесь.

В обзоре использованы материал: izvestiaur.ru,kp.ru,sportur.ru