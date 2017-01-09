Глазов. Удмуртия. Столбики термометров в Глазове опустятся до – 40 градусов по Цельсию в ближайший час. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

«В ближайший час температура в Глазове опустится до -40 и ниже. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение», - пишут синоптики.

В Гидрометцентре также уточнили, что утром температура воздуха составила от -29 градусов в Сарапуле до -39 градусов в Глазове.

«Следующей ночью и утром сохраняется вероятность тридцатников, однако не таких больших (до -33 градусов). С завтрашнего дня начнется потепление», - отмечается в сообщении.