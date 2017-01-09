Иркутск. 78 человек погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Ранее, 30 декабря, говорилось о 76 умерших, сообщает РБК.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека», - говорится в сообщении.

Еще три человека продолжают лечиться в стационарах. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, во время новогодних праздников случаев отравления в регионе метанолом не зарегистрировали.

Напомним, с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека.

Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС. В связи со случившимся в России запретили розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.