Ижевск. Удмуртия. В новом генплане Ижевска полностью отсутствуют зоны под точечную застройку. Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства, в документе также приведены наиболее крупные территории, где запланировано продолжить возводить новое жилое.

«Ижевск выделяет под застройку только территории комплексного развития, включающие строительство объектов социальной сферы – детских садов и школ, - отметил председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев. – Хорошо, что мы начинаем мыслить новыми категориями, думать о развитии города как системы, - прежде всего в интересах жителей. Отсюда – и приоритетное внимание развитию социально значимых объектов. В частности, Правительство поддержало и закрепило в генеральным плане инициативу администрации Ижевска по расширению зоны спортивных сооружений вдоль улицы 10 лет Октября».

Отметим, что в соответствии с новым документом, общий объём жилфонда в Ижевске планируется увеличить к 2035 году до 20,8 млн. кв. метров, что на 8 млн. кв. метров выше существующего уровня. Это позволит увеличить жилищную обеспеченность граждан с 20,5 кв. метров до 32 кв. метров общей площади на одного человека.

Наиболее крупные территории, где запланировано продолжить жилое строительство: Александровский, Привокзальный, Пирогово в Ленинском районе Ижевска; Северо-запад и Ново-Орловское в Октябрьском районе; Столичный и Пазелы в Индустриальном районе; Южный, Воткинский, Ипподромный, Люли в Первомайском районе; Восточный – в Устиновском районе Ижевска.

По информации Минстроя Удмуртии, около 80 процентов намеченного строительства будет осуществляться на свободных территориях в пределах городской черты, остальные 20 процентов – на реконструируемых территориях, в настоящее время уже занятых застройкой.

Ещё одна особенность нового генплана – «резервирование» территорий двух крупных рекреационных зон, зоны набережной ижевского пруда и зоны ипподрома, для которых в перспективе будут разработаны специальные градостроительные регламенты, отдельные концепции комплексного развития.

«Работа над генпланом Ижевска продолжалась более двух лет. Состоялись общественные слушания, заседания десятка комиссий, рассматривавших, в том числе, обращения граждан. В основном нам удалось консолидировать интересы общественности, бизнеса, экспертного сообщества. Считаю, что мы создали и приняли качественный, рабочий документ, который определит системное развитие Ижевска в новом году и ещё на годы вперёд», - добавил премьер-министр Савельев.

В правительстве также отметили, что документ вступит в силу после опубликования – в январе 2017 года.