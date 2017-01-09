Ижевск. Удмуртия. Главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов празднует день рождения. 9 января ему исполнилось 33 года.

Марат Исмагилов окончил с отличием Удмуртский государственный университет по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» и аспирантуру по специальности «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право».

2002 – 2004 – частная юридическая практика и административно-управленческая практика в органах местного самоуправления и государственной власти Удмуртской Республики.

2004 – 2007 – главный специалист – юрисконсульт, начальник отдела министерства экономики.

2007 – 2010 – заместитель директора по правовым и экономическим вопросам в коммерческих организациях, преподаватель кафедры «Гражданское право» Удмуртского государственного университета.

2010 – 2012 – руководитель автономной некоммерческой организации «Центр юридической и экономической помощи».

2012 – 2015 – Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

С июля 2015 – Начальник Госжилинспекции УР – Главный государственный жилищный инспектор Удмуртской Республики.

Кроме того, в первый рабочий день нового года день рождения отмечают главный консультант отдела планирования, учета и отчетности аппарата Госсовета Елена Козаченко и первый заместитель главы администрации Кизнерского района Константин Морозов.

Редакция информационного агентства «Сусанин» поздравляет именинников с днем рождения и желает успехов на благо республики.