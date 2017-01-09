США. Церемония награды кинопремии «Золотой Глобус» стартовала в Соединенных Штатах. Как сообщает РБК, лучшей драмой признали фильм «Лунный свет».

Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» получил награды в семи номинациях и стал рекордсменом премии.

Также в номинации лучший драматический фильм 2016 года были представлены картины «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Лев» Гарта Дэвиса, «Любой ценой» Дэвида Маккензи.

Актер Кейси Аффлек, сыгравший главную роль в фильме «Манчестер у моря» победил в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Лучше актрисой в той же номинации признали Изабель Юппер, которая сыграла роль Мишель Леблан в киноленте «Она» (Elle).

Лучшим мюзиклом стал «Ла-Ла-Ленд» Демиена Шазелла, среди «Женщины XX века» Майка Миллса, «Дедпул» Тима Миллера, «Флоренс Фостер Дженкинс» Стивена Фриза, «Синг Стрит» Джона Карни.

Победителями номинаций лучшая мужская и женская роли в мюзикле или комедии стали Райан Гослинг и Эмма Стоун. Режиссер «Ла-Ла-Ленда» Демиен Шазелл получил награду «Лучший режиссер». Эта же картина получила награды в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая музыка», «Лучшая песня».