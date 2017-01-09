Ижевск. Удмуртия. Женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, в результате ДТП она получила травмы.

Авария произошла 8 января около 16:00 на улице Автозаводской.

«Водитель автомобиля «Ford» - мужчина, 1968 года рождения, совершил наезд на пешехода – женщину, 1984 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает водителей проявлять максимальную бдительность и осторожность при проезде пешеходных переходов, в особенности при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, обязательном порядке уступать дорогу пешеходам при выполнении поворота и помнить, что сэкономленные секунды не могут сравниться с ценностью человеческой жизни!

«Также ГИБДД напоминает, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности! Будьте внимательны на дорогах», - обращаются сотрудники ведомства к жителям республики.