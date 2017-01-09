Ижевск. Удмуртия. Заготовка льда для проведения фестиваля «Ангелов и Архангелов» началась в Ижевске. Мероприятие состоится в столице Удмуртии с 8 по 19 января.

«Началась заготовка льда для будущих скульптур и ожидается приезд иногородних участников. Всего в фестивале примут участие около 30 художников из различных городов», - пишут организаторы.

Отметим, что фестиваль посвящён празднику Крещения.

«Это время, когда вся вода на земле обновляется и считается целительной. Существует традиция в этот день обливаться, купаться в проруби, набирать и пить святую воду из родников», - уточняют организаторы.

Готовые скульптуры расположатся в Парке современного искусства, рядом с родником имени Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора, в Музее воды (старой водонапорной башне на центральной площади).

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