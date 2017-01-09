Москва. В новогодние праздники неизвестные украли коллекцию мужских наручных часов на Малой Бронной в Москве. Их стоимость оценили в шесть млн рублей, сообщают «Известия».

«8 декабря в 18.22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Малая Бронная, 16», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что злоумышленники взломали замок входной двери и проникли в квартиру в период с пятого по восьмое января. По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК России («Кража»).