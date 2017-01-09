Ижевск. Удмуртия. Попавшая в сводки полиции Ижевска девушка, отравившаяся курительными смесями, пострадала от алкоголя. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила главный врач Республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова.

По ее словам, девушка приехала в Ижевск в гости из другой страны. Она действительно была в клубе, однако в наркологию прибыла из дома вместе с мамой. Осматривавший несовершеннолетнюю врач поставил диагноз «опьянение алкоголем легкой степени тяжести». После оказания помощи ее отпустили домой.

Напомним, что ранее сообщалось, что девушка отравилась курительными смесями.