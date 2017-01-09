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6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора

Жильцы заплатили эти деньги за капремонт.

6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
Фото:Пресс-служба Госжилинспекции Удмуртии
ЖКХ, Ижевск, Удмуртия, капремонт


11:33

Ижевск. Удмуртия. 6,5 млн рублей Городской управляющей компании Ижевска «потерялись» по пути на счет регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Удмуртии.

Известно, что размер сумм, выплаченных собственниками, но не переданных на спецсчет 32-х домов, варьируется от 26 тысяч до 556 тысяч рублей. Более 300 тыс. рублей – 7 домов. Более 200 тыс. рублей – 10 домов. Более 100 тыс. рублей – 8 домов. Менее 100 тыс. рублей – 7 домов

«Проверки продолжаются. Собственники из этих домов – и не только из этих – могут подключиться к нашим проверочным мероприятиям, обратившись в инспекцию с банковскими выписками по спецсчетам, счетами-извещениями и квитанциями по оплате», – сообщила начальник отдела Госжилинспекции Удмуртии Ирина Пушина. Банки предоставляют собственникам выписки по специальным счетам бесплатно на основании паспорта и документа о праве собственности».

По 9 домам Городская УК предоставила документы, по которым невозможно установить соотношение взносов, полученных от компаний, и взносов, учтенных на счете.

Ранее инспекция выдала предписания с тем, чтобы УК перечислила регоператору Удмуртии недостающую сумму в фонд капремонта каждого дома.

«Сроки исполнения предписаний по всем домам истекли 30 декабря 2016 года, и в январе 2017 года инспектора будут проверять, переданы ли денежные средства», - уточнили сотрудники инспекции.

Начальник ГЖИ Удмуртии – главный госжилинспектор республики Марат Исмагилов рассказал, что в настоящее время в отношении двух домов (улица Восточная, дом 40 и улица Коммунаров, дом 193), по которым ООО «Городская УК» не исполнила первое предписание ГЖИ о перечислении недостающей суммы, суд уже рассматривает материалы для назначения штрафов от 200 тыс. руб. по каждому дому.

Неисполнение второго предписания будет являться основанием для исключения домов из реестра этой УК, что может произойти уже в феврале.

Последствиями того, что ООО «Городская УК» нарушала законодательные нормы, может стать лишение ее лицензии, а также рассмотрение фактов хищения денежных средств в рамках уголовного дела.

«По домам, которыми ранее управляла Городская УК, регоператор недостаточно хорошо исполняет свои функции по учету средств и не предпринимает мер по истребованию у этой УК недостающих сведений по формированию фондов капремонта домов», – заявила начальник отдела Госжилинспекции Удмуртии Ирина Пушина.

Также сообщается, что в объявлениях, которые ООО «Городская УК» размещала на дверях подъездов, говорилось, что «счет-квитанции от фонда капитального ремонта не соответствуют действительности, так как в них не учтены суммы, оплаченные на специальный счет дома», и просила воздержаться от их оплаты. При этом организация продолжала выставлять жителям 41-го дома ежемесячные платежки, которые становились «двойными», так как в это же время им приходили и платежные документы от регоператора Удмуртии. По результатам проверки ГЖИ УР установлено, что Регоператор действовал в рамках закона. Сейчас ООО «Городская УК» прекратила выставлять счета собственникам этих домов.

Для сведения – список адресов 41 дома

Проверка ГЖИ УР проведена в отношении 41 дома по адресам: ул. 10 лет Октября, д.51, ул.7-ая Подлесная, д.83, ул. им. Барышникова, д.11, ул. им. Барышникова, д. 13, ул. Восточная, д.3, ул. Восточная, д.9, ул. Восточная, д.26, ул. Восточная, д.34, ул. Восточная, д.40, ул. Ворошилова, д.52, ул. Ворошилова, д.58, ул. Ворошилова, д.64, ул. Воровского, д. 126, ул. Воровского, д. 136, ул. Карла Либкнехта, д.72, ул. Карла Либкнехта, д.80, ул. Клубная, д.68 корп. 4, ул. Клубная, д.71, ул. Клубная, д.69, ул. Коммунаров, д.193, ул. Кирова, д. 119, ул. Кирова, д.5, ул. Кирзаводская, д.7А, ул. Кирпичная, д. 39, у. Молодежная, д.9, ул. Молодежная, д.25, ул. Молодежная, д. 71, ул. Молодежная, д.76, ул. Молодежная, д.93, ул. Новостроительная, д.31,ул. Орджоникидзе, д.25, ул. Союзная, д.13А, ул. Союзная, д.21, ул. Союзная, д.53, ул. Союзная, д.111,ул. Союзная, д. 141, ул. Степана Разина, д.54, ул. Удмуртская, д. 187, ул. Удмуртская, д. 189,ул. Удмуртская, д.218, ул. Удмуртская, д.269.

Все эти дома были переведены со специальных счетов управляющей организации ООО «Городская УК» на счет регионального оператора на основании постановления администрации Ижевска.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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04.01.2017 11:11
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В среду, 4 января, на улицах столицы Удмуртии работает 67 единиц техники. >
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