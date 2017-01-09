США. Американка стала мемом после того, как сделал селфи в вечернем платье на фоне беспорядка в своей комнате. Как сообщает Lenta.ru, многочисленные отзывы «посыпались» жительнице Луизианы Алисе в ее Twitter-аккаунт.

«Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», - написала девушка под своей фотографией.

Tweets with replies by alyssa (@og_pocahontas) | Twitter

В итоге пост набрал практически 4,3 тыс. репостов. Пользователей соцсети негодовали по поводу беспорядка, на фоне которого девушка сфотографировалась.

«Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», - написал один из них.

«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт», - написал другой.

Tim Anderson on Twitter

А кто-то в куче мусора заметил даже мышь: «Это что мышь вот тут?»

Veener Shnitzel on Twitter

Некоторые, напротив, вдохновились снимком и начали вспоминать свое детство.

«Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», - написал пользователь Yunglaraa.

А другие помогли прибрать комнату девушки с помощью фотошопа.

«Исправлено», - похвастался Bk17.

One funny tweeter on Twitter