Ижевск. Удмуртия. 79 фактов незаконной реализации алкогольной продукции выявлено на территории Удмуртии в новогодние праздники. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике Сергей Козлов.

Из незаконного оборота изъято 577 литров спиртосодержащей жидкости, среди них водка и вино, которые продаются без акцизов.

«На данные лица составлены протоколы об административных правонарушениях, которые будут отправлены в суд», - отметил Сергей Козлов.

Нелегальная продажа спиртного не выявлена только на территории 4 районов республики: Селтинский, Сюмсинский, Каракулинский и Красногорский районы.