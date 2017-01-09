Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, раньше внести средства можно было только до 10 числа.

«В этом году спрос на проездные на автобус возрос в связи с началом проведения акции «Зима без лимитов». Она предполагает отмену лимита поездок, которые пользователи проездных на автобус могут совершить в течение оплаченного месяца», - говорится в сообщении.

Пополнить ежемесячную карту на автобус или приобрести проездной билет на январь можно в пунктах пополнения по адресам:

-улица Буммашевская, 5 (ОАО «ИПОПАТ») в будни с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. - выходной

- улица Маяковского,7 (МУП «ИжГЭТ») в будни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) сб., вс. - выходной

-ул. Ленина, 4а железнодорожные кассы (рядом с конечной остановкой маршрута №40) в будни с 8:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 16:00).

С 20 января открывается пополнение проездных на февраль 2017г.

Отметим, что приобрести новую карту можно в супермаркетах «Вкусный дом», а затем пополнить ее как проездной на автобус в терминалах Киви. Для этого необходимо приложить карту к считывателю, отмеченному желтым кругом, выбрать в меню на экране «Пополнение транспортной карты», затем выбрать «Прочие билеты», из предлагаемого списка выбрать наименование «Ежемесячная на автобус», внести сумму 1040 рублей, завершить операцию пополнения кнопкой «Вперед», а затем (после выдачи чека) убрать карту от считывателя.

В ИПОПАТ также напоминают, что акция «Зима без лимитов» распространяется на проездные, пополненные на январь, февраль или март 2017 года.