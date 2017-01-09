Санкт-Петербург. Тело 64-летнего преподавателя с признаками самоубийства нашли в аудитории Государственного университета авиационного приборостроения. Как сообщает Life.ru, сейчас труп отправили в морг, чтобы установить точные причины смерти.

По факту смерти заведующего лабораторией на кафедре управления качеством СК Санкт-Петербурга проводит доследственную проверку.

«В настоящее время проведён осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, проводится большой объём проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», - говорится в сообщении.