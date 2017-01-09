Китай. «Макдоналдс» продает 80% бизнеса в Китае и Гонконге инвестиционным фондам Citic и Carlyle Group. Как сообщает «Интефакс», в рамках сделки, которая включает предоставление покупателям генеральной франшизы на развитие McDonald’s в регионе сроком на 20 лет, операции компании оценили в 2,08 млрд долларов.

Citic и ее подразделение Citic Capital получат 52% долю в бизнесе, Carlyle – 28%, а McDonald’s оставит за собой 20% доли.

После закрытия сделки подразделение «Макдоналдс» в Китае и Гонконге сохранит прежнюю команду управляющих. В совет директоров компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's. Также крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания поменяет структуру своего бизнеса в Южной Корее и Юго-Восточной Азии, чтобы рационализировать глобальные операции.

Сейчас в Китае число ресторанов «Макдоналдс» достигло 2,2 тыс. Треть из них работают на усорвиях франчайзинга.