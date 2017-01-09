Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали меньше употреблять алкоголь в новогодние праздники. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике Сергей Козлов.

«Праздники прошли достаточно спокойно. Я бы не сказал, что было очень много пьяных», - сказал заместитель начальника полиции МВД по Удмуртии Сергей Козлов

Зарегистрировано 756 человек, которые распивали алкогольные напитки и появлялись в общественных местах в нетрезвом виде, с улиц удалили более тысячи нетрезвых лиц. Отметим, что среди них были три подростка.

Также в новогоднюю ночь было задержано 4 пьяных водителя.