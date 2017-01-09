Ижевск. Удмуртия. 26 хоккеистов «Ижстали» отправились в выездное турне. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В списке числятся:
Вратари: Кислицын Антон и Костенко Сергей;
Защитники: Банцерев Евгений, Боголейша Сергей, Виноградов Алексей, Глебов Григорий, Жилин Николай, Курдюков Павел, Лоптев Дмитрий, Свиязов Кирилл, Фаст Константин;
Нападающие: Иванов Андрей, Иванов Денис, Князев Кирилл, Кочуров Антон, Королев Владимир, Маслюков Даниил, Моисеев Дмитрий, Ногин Андрей, Панасенко Никита, Полюдов Денис, Реунов Никита, Рыжов Константин, Хабаров Василий, Черников Александр.
С командой также отправился нападающий Артамонов Валентин.
«Сейчас идет процесс дозаявки этого игрока и оформление всех сопутствующих документов», - говорится в сообщении клуба.
Напомним, первую игру на выезде «сталевары» проведут 10 января против «Сокола».